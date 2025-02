Per E-Mail teilen

Legende: Konnte sich in der NHL nicht durchsetzen Hardy Häman Aktell (links). Imago/Imagn Images

Aktell unterschreibt beim SCB

Der SC Bern hat mit Hardy Häman Aktell einen schwedischen Verteidiger verpflichtet. Der 26-Jährige unterschrieb beim aktuellen Tabellendritten der National League einen Vertrag bis 2027. Aktell hatte in Schweden mit den Växjö Lakers 2 Mal die Meisterschaft gewonnen und im Anschluss den Sprung nach Nordamerika gewagt. Dort kam der Verteidiger bei den Washington Capitals letzte Saison zu 6 Einsätzen in der NHL und verbuchte dabei einen Assist. Mehrheitlich spielte er aber bei den Hershey Bears in der AHL.

National League