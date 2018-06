Der Kanadier Chris DiDomenico wagte 2017 den Sprung zu den Ottawa Senators in die NHL. Dort konnte sich der 1,80 Meter grosse Stürmer jedoch nicht durchsetzen und spielte deshalb zuletzt bei den Rockford Ice Hogs in der AHL.

Der 29-Jährige hatte in der Saison 2014/15 grossen Anteil am Wiederaufstieg der Tigers in die höchste Liga gehabt. Mit zwei Toren und sieben Assists war er der produktivste Spieler in der Ligaqualifikation gegen die Rapperswil-Jona Lakers.