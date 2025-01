Per E-Mail teilen

Legende: Muss auf unbestimmte Zeit zuschauen Miro Aaltonen. Martin Meienberger / freshfocus

Zwangspause für Aaltonen

Der EHC Kloten muss auf unbestimmte Zeit auf seinen Topskorer Miro Aaltonen verzichten. Wie der Klub aus der National League am Freitag mitteilte, wurde der Finne von Swiss Sport Integrity aufgrund eines potenziellen Verstosses gegen die Anti-Doping-Bestimmungen provisorisch auf unbestimmte Zeit gesperrt. Die Stiftung bestätigte die Untersuchung, kann «aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes» zurzeit aber keine weiteren Angaben zum Inhalt der Untersuchung machen. Weitere Informationen sollen nach Abschluss des Falls folgen. Aaltonen hat in dieser Saison in 36 Spielen 20 Tore und 15 Assists erzielt.

National League