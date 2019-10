Legende: Nach Knie-Check Mike Künzle wurde gesperrt. Freshfocus

Künzle muss dreimal zuschauen

Der Bieler Mike Künzle ist von der Liga für drei Spiele gesperrt und mit 5200 Franken gebüsst worden. Der Stürmer hatte am Sonntag in der Partie im Schweizer Cup gegen Ambri-Piotta, in der er vier Tore erzielt hatte, Robert Sabolic mit dem Knie gecheckt. Eine der drei Spielsperren hat Künzle bereits abgesessen.