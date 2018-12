Die SCL Tigers statten Robbie Earl mit einem Vertrag über 2 Jahre aus. Earl spielt zurzeit seine dritte Saison bei den Bielern. Die Seeländer sind für den US-Amerikaner der dritte Arbeitgeber in der höchsten Schweizer Liga. Zuvor spielte Earl bereits für Rapperswil-Jona und Zug. Mit Davos nahm er 2011 am Spengler Cup teil. In der aktuellen Spielzeit kommt Earl in 26 Partien auf 17 Skorerpunkte (3 Tore, 14 Assists).