Ein College-Team kommt an den Spengler Cup – Joly verlässt Lugano

Legende: Sieht man einen dieser Jungs Ende Jahr in Davos? Die Spieler der Western Michigan Broncos entschieden Mitte April die NCAA-Meisterschaft für sich. Imago/Imagn Images

Das Spengler-Cup-Teilnehmerfeld ist komplett

Der Spengler Cup 2025 wartet mit einem Novum auf. Erstmals wird eine Auswahl aus College-Spielern am Davoser Traditionsturnier teilnehmen. Das Team startet als US Collegiate Selects. Für die Auswahl infrage kommen Akteure aus der National Collegiate Athletic Association, der bedeutendsten College-Meisterschaft der USA. Neben den US Collegiate Selects stehen Gastgeber Davos, Titelhalter Freiburg, IFK Helsinki, Sparta Prag und das Team Canada im Einsatz.

Joly muss bei Lugano gehen

Der HC Lugano trennt sich vorzeitig vom kanadischen Stürmer Michael Joly. Der noch bis 2026 gültige Vertrag mit dem 30-Jährigen wurde aufgelöst, wie die Tessiner mitteilen. Der im Sommer 2023 aus Finnland gekommene Joly bestritt in den letzten beiden Saisons 97 Spiele für Lugano und erzielte dabei 84 Skorerpunkte. «Bei der Analyse des Kaders bin ich zum Schluss gekommen, dass wir ein anderes Puzzleteil als Joly brauchen», wird General Manager Janick Steinmann in der Medienmitteilung zitiert.

Zug trennt sich von Carlsson

Der EV Zug trennt sich nach einem Jahr bereits wieder von seinem schwedischen Verteidiger Gabriel Carlsson. Der 28-Jährige kehrt in seine Heimat zurück, teilt der National-League-Klub mit. Carlsson, der nächste Saison für Färjestad spielen soll, kam in der für Zug enttäuschenden letzten Spielzeit mit dem Viertelfinal-Out (0:4 gegen Davos) in 44 Partien zum Einsatz (11 Skorerpunkte). Die Schweden Carlsson und der bereits zuvor aus Zug verabschiedete Fredrik Olofsson machen auf ihren Ausländer-Positionen Platz für die neu verpflichteten Dominik Kubalik und Tomas Tatar.

Bachofner wechselt ins Emmental

Langnau hat die Verpflichtung von Jerôme Bachofner bekannt gegeben. Der 28-jährige Stürmer wechselt vom EHC Biel ins Emmental und erhält einen Einjahres-Vertrag. Der gebürtige Zürcher stammt aus dem Nachwuchs der ZSC Lions und verfügt über die Erfahrung aus mehr als 400 Spielen in der National League. Vor seinem Engagement in Biel lief er bereits für die ZSC Lions und den EV Zug auf. In dieser Zeit gewann er drei Schweizer Meistertitel – zwei mit dem EV Zug und einen mit den ZSC Lions.