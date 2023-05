Legende: Stürmt neu für Genf Sakira Manninen. imago images/CTK Photo

Servette holt Manninen

Schweizer Meister Servette hat die Verpflichtung von Sakari Manninen bekannt gegeben. Das Palmarès des finnischen Centers zieren Olympia-Gold (2022) und zwei WM-Titel (2019 und 2022). Der 31-Jährige, der für ein Jahr unterschrieb, wird in Genf auf seine Landsleute Sami Vatanen und Teemu Hartikainen treffen und womöglich auf Valtteri Filppula, dessen Zukunft allerdings noch ungewiss ist. Manninen spielte in der vergangenen Saison in der AHL. Für die Henderson Silver Knights, das Farmteam der Vegas Golden Knights, erzielte er in 53 Spielen 40 Punkte.