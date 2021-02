Legende: Langjährige Red-Wings-Vergangenheit Justin Abdelkader. Keystone

Ex-Red-Wing Abdelkader zum EV Zug

NL-Leader Zug verstärkt sich bis Ende Saison mit dem amerikanischen Stürmer Justin Abdelkader. Der 33-Jährige war zuletzt ohne Klub, nachdem die Detroit Red Wings aus der NHL den Vertrag mit dem Flügel im Oktober vorzeitig aufgelöst hatten. In 13 Saisons für die Red Wings absolvierte Abdelkader 803 Spiele, dabei erzielte er 112 Tore und 153 Assists.

ZSC Lions mehrere Wochen ohne Roe

ZSC-Stürmer Garrett Roe hat sich im Auswärtsspiel gegen den HC Davos eine Unterkörperverletzung zugezogen. Roe war kurz vor Spielende nach einem Check in die Bande gestürzt und verdrehte sich dabei das Bein. Das Eis konnte er danach nur mit Hilfe verlassen. Der 32-jährige Amerikaner wird den Zürchern mehrere Wochen fehlen. Roe ist momentan drittbester Skorer der ZSC Lions. In 31 Spielen verbuchte er 24 Punkte (7 Tore / 17 Assists). Mit Maxim Noreau und Ryan Lasch stehen dem Team von Coach Rikard Grönborg derzeit nur zwei nicht verletzte Ausländer zur Verfügung.

Lausannes Barberio gesperrt

Lausanne-Verteidiger Mark Barberio ist automatisch für eine Partie gesperrt worden. Der 30-jährige Kanadier hatte am Dienstag gegen Zug zum zweiten Mal in dieser Saison eine Fünfminuten- plus Spieldauer-Disziplinarstrafe erhalten. Die National League brummte ihm zudem eine Busse von 2500 Franken auf.