EV Zug in Quarantäne – 4 Spiele verschoben

Legende: Müssen in Quarantäne Die Spieler des EV Zug. Keystone

Nachdem 2 Mannschaftsmitglieder des EV Zug positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, hat der Kantonsarzt für die ganze Mannschaft eine Quarantäne bis und mit 18. März angeordnet. Dadurch werden die nächsten 4 Ligaspiele des Leaders verschoben werden müssen. Folgende Partien sind betroffen:

gegen die ZSC Lions (Freitag, 12. März)

gegen die SCL Tigers (Samstag, 13. März)

gegen Genf-Servette HC (Dienstag, 16. März)

gegen den HC Ambri-Piotta (Donnerstag, 18. März)

Karhunen muss SCB verlassen, Manzato kommt

Der SC Bern setzt in der kommenden Saison nicht mehr auf den finnischen Torhüter Tomi Karhunen. Der auslaufende Vertrag mit dem seit November 2019 in Bern spielenden Keeper wird nicht verlängert. Das Torhüter-Duo bilden ab dem kommenden Sommer Philip Wüthrich und Daniel Manzato.

Saisonende für Lausannes Hudacek

Der Lausanne HC wird die Saison ohne Libor Hudacek beenden müssen. Der nach dem Abgang von Cory Conacher gekommene slowakische Stürmer verletzte sich am Dienstag gegen Biel am Unterschenkel, nachdem Biels Kanadier Marc-Antoine Pouliot auf ihn gestürzt war. Gemäss Le Matin wurde der 30-Jährige am Donnerstag operiert.