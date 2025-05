Legende: 234 Treffer in der NHL Tomas Tatar bejubelt ein Tor für die New Jersey Devils. Keystone/ADAM HUNGER

EVZ holte NHL-Veteran Tatar

Fast 1000 Partien hat Tomas Tatar in der NHL bestritten. Nun wechselt der slowakische Stürmer nach 14 Jahren in der besten Eishockey-Liga der Welt zum EV Zug. Der 34-Jährige unterschrieb in der Zentralschweiz einen Zweijahresvertrag. Zuletzt war Tatar bei den New Jersey Devils Teamkollege von Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler. Davor spielte der Linksschütze in der NHL für Seattle, Colorado, Montreal, Vegas und Detroit. In total 983 NHL-Partien erzielte Tatar 234 Tore und sammelte 275 Assists. In Nordamerika war Tatar zumeist als Flügelspieler unterwegs, der EVZ holt ihn indes explizit als Center. «Mit seiner enormen Erfahrung und seiner Spielintelligenz ist er eine wichtige Verstärkung auf unserer Mittelachse», erklärte General Manager Reto Kläy in einer Medienmitteilung.

National League