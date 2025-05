Legende: Nach einer Saison ist bereits wieder Schluss Fredrik Olofsson verlässt den EV Zug. Freshfocus/Martin Meienberger

Olofsson muss den EV Zug verlassen

Der EV Zug hat den bis 2026 laufenden Vertrag mit Fredrik Olofsson vorzeitig aufgelöst. Der 28-jährige Stürmer war im vergangenen Sommer mit einem Zweijahresvertrag von den Colorado Avalanche zum EVZ gestossen. In 51 Partien war Olofsson auf 30 Skorerpunkte gekommen. Nach ausgiebiger Analyse der letzten Saison hat sich der EVZ entschlossen, sich per sofort vom 87-fachen NHL-Spieler zu trennen, wie es auf der Homepage der Zentralschweizer heisst.

Neuenschwander leihweise von Freiburg nach Chur

Fribourg-Gottéron wird seinen 18-jährigen Torhüter Elijah Neuenschwander in der kommenden Saison an Chur ausleihen. Der Schweizer Junioren-Internationale wird seine Karriere vorübergehend beim Swiss League Klub fortsetzen. Reto Berra und Loic Galley werden in der kommenden Saison das Freiburger Tor hüten, wie der Verein am Montag mitteilte.

National League