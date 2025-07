Legende: Verlässt die Zentralschweiz Niklas Hansson. Freshfocus/Martin Meienberger

Hansson verlässt den EV Zug

Der EV Zug hat den bis 2026 gültigen Vertrag mit Niklas Hansson per sofort aufgelöst. Der 30-jährige Schwede gehörte zum Meisterteam von 2021/22. Der Verteidiger trug in jener Saison mit 49 Skorerpunkten massgeblich zum 3. Titel der Klubgeschichte bei und stand zudem von allen Zugern am längsten auf dem Eis. Werte, an die er in den folgenden Saisons auch aufgrund von Verletzungen nicht mehr herankam. Nun gehen Hansson und der EVZ getrennte Wege.

National League