Legende: Verlässt die Zentralschweiz Niklas Hansson. Freshfocus/Martin Meienberger

Hansson verlässt den EV Zug

Der EV Zug hat den bis 2026 gültigen Vertrag mit Niklas Hansson per sofort aufgelöst. Der 30-jährige Schwede gehörte zum Meisterteam von 2021/22. Der Verteidiger trug in jener Saison mit 49 Skorerpunkten massgeblich zum 3. Titel der Klubgeschichte bei und stand zudem von allen Zugern am längsten auf dem Eis. Werte, an die er in den folgenden Saisons auch aufgrund von Verletzungen nicht mehr herankam. Nun gehen Hansson und der EVZ getrennte Wege.

Interkantonaler Wechsel von Jakowenko

Nach vier Jahren beim EHC Biel spielt Alexander Jakowenko künftig für den Kantonsrivalen aus Bern. Beim SCB erhält der Verteidiger einen Einjahresvertrag, wie der Klub mitteilte. Jakowenko, der den russischen und kasachischen Pass besitzt, ist seit 2021 in der Schweizer Liga tätig. 2023 war er mitverantwortlich, dass die Bieler den Playoff-Final erreicht haben. Nach der letzten Saison, die für die Seeländer auf dem enttäuschenden 11. Platz endete, wurde der Vertrag des 27-Jährigen nicht verlängert.

