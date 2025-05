Per E-Mail teilen

Legende: Spielte im Herbst in der CHL gegen 3 Schweizer Klubs Niklas Friman. Freshfocus/Pascal Muller

Prominente Verstärkung für Ajoie

Der HC Ajoie hat die Verpflichtung des finnischen Verteidigers Niklas Friman bekanntgegeben. Der 31-Jährige spielte zuletzt in seiner Heimat für Ilves Tampere und hatte zwei Saisons lang die Captainrolle inne. Friman bringt eine Menge internationaler Erfahrung mit. Der robuste Defensivspieler (88 kg/1,89 m) bestritt bislang 82 Länderspiele. 2022 wurde er mit Finnland Weltmeister und Olympiasieger. Dem aktuellen WM-Kader der Finnen gehört Friman nicht an. Im vergangenen Herbst traf Friman mit Ilves Tampere in der Champions Hockey League der Reihe nach auf die ZSC Lions, Lausanne und Genf-Servette.