Legende: Verstärkung für Kloten Sami Niku wechselt aus seinem Heimatland in die Schweiz. zvg

Kloten holt Sami Niku

Der EHC Kloten hat den finnischen Verteidiger Sami Niku verpflichtet. Der 27-Jährige wechselt vom finnischen Liiga-Klub Ilves in die Flughafenstadt. Niku wurde 2015 in der NHL in der siebten Runde von Winnipeg gedraftet, schaffte es aber nie, sich in der besten Liga der Welt zu etablieren. Seine nordamerikanische Reise beendete er 2022 in Laval im Farmteam der Montreal Canadiens. «Sami ist ein toller Skater und Offensiv-Verteidiger. Er wird uns insbesondere auch in Überzahl helfen können und unser Powerplay besser machen», sagte Sportchef Ricardo Schödler.

Lausanne angelt sich Prassl vom HCD

Raphael Prassl wechselt vom HC Davos zu Ligakonkurrent Lausanne HC. Der 26-jährige Stürmer hat beim Meisterschafts-Zweiten einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben. Prassl, der seit 2021 für den HCD aufgelaufen war, kam in der vergangenen Saison nur zu 34 Einsätzen (1 Tor, 4 Assists). Er wird Lausanne aufgrund einer Verletzung erst im Oktober zur Verfügung stehen.