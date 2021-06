Legende: Hat weltmeisterliche Erfahrung Jere Sallinen. imago images

Biel holt finnischen National-Stürmer

Der EHC Biel hat den finnischen Stürmer Jere Sallinen verpflichtet. Der 30-Jährige unterschrieb einen Vertrag für eine Saison und nimmt Ende Juli bei den Seeländern das Training auf. Sallinen spielte zuletzt zwei Jahre in Helsinki. Bei HIFK wie zuvor auch bei Örebro in Schweden war er jeweils Teamcaptain. Mit der finnischen Nationalmannschaft gewann der polyvalente Stürmer an Weltmeisterschaften einmal Gold (2019 in Bratislava) und zweimal Silber. Eine dieser Medaillen holte er vor zwei Wochen in Riga, wo Finnland im Final den Kanadiern 2:3 nach Verlängerung unterlag.