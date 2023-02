Forster hängt in Biel eine weitere Saison an

Legende: Bald sind es 1100 Spiele Beat Forster. Keystone/Salvatore di Nolfi

Biels Forster macht weiter

Beat Forster hat auch mit 40 Jahren noch nicht genug vom Eishockey. Wie der EHC Biel mitteilte, hängt der Verteidiger aus dem Appenzell und sechsfache Schweizer Meister eine siebte Saison bei den Seeländern an. Forster steht aktuell bei 1092 Partien in der National League. Sein neues Arbeitspapier endet Ende April 2024. Forster bestritt in der Saison 2000/01 seine ersten Partien in der damaligen NLA für Davos. 2005 wechselte er zu den ZSC Lions, Anfang 2009 zurück zum HCD und 2017 schliesslich zum EHC Biel.