Stalberg und Desharnais zu Gottéron

Fribourg-Gottéron verstärkt sich für die nächste National-League-Saison mit 2 hochkarätigen Angreifern. Vom russischen KHL-Playoff-Finalisten Awangard Omsk wechseln der schwedische Flügelstürmer Viktor Stalberg (33) und der kanadische Center David Desharnais (32) zu den Freiburgern, die in der abgelaufenen Saison die Playoffs verpassten. Beide sind in der Schweiz keine Unbekannten: Desharnais spielte in der Lockout-Saison 2012/13 in Freiburg, Stalberg von Sommer 2017 bis Oktober 2018 für Zug.