Legende: Spielt ab kommender Saison in der Schweiz Andreas Borgman. imago images/Bildbyran

Schwedischer Verteidiger für Freiburg

Fribourg-Gottéron hat auf die kommende Saison hin den schwedischen Verteidiger Andreas Borgman verpflichtet. Der 27-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Borgman bestritt in der Saison 2017/18 48 NHL-Spiele für die Toronto Maple Leafs, kam in der Folge aber mehrheitlich in der AHL zum Einsatz. Im letzten Jahr kehrte er nach Schweden zu Frölunda zurück und erzielte in bisher 41 Partien 29 Punkte (9 Tore, 20 Assists).

Bern verpflichtet Verteidiger Teves

Der SC Bern hat per sofort bis Saisonende Verteidiger Josh Teves verpflichtet. Der 27-jährige Kanadier hat eine NHL-Partie für die Vancouver Canucks bestritten und stand zuletzt in Finnland bei JYP Jyväskylä unter Vertrag. «Wir haben Josh Teves während einiger Wochen beobachtet. Er passt ins Profil und wir sind froh, konnten wir mit dem Spieler und Jyväskylä eine Lösung finden», sagt Sportchef Andrew Ebbett. «Josh bringt uns mehr Breite in der Abwehr und gibt unserem Trainer Toni Söderholm zusätzliche Optionen.»