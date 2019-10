Legende: Der Stürmer hat sich verletzt Aaron Gagnon. Freshfocus

Gagnon fällt bis zu 8 Wochen aus

Die SCL Tigers müssen bis zu 8 Wochen ohne den 33-jährigen Stürmer Aaron Gagnon auskommen. Der Kanadier aus British Columbia wurde im Spiel gegen Lugano vom letzten Samstag von einem Schuss getroffen und verletzte sich dabei am Fuss. Gagnon stiess 2017 vom SC Bern zu den Tigers. In der letzten Saison verbuchte er 28 Skorerpunkte in 39 Spielen.

Tigers schicken Sturny nach Kloten

Die SCL Tigers lassen den 23-jährigen Stürmer Jules Sturny für den Rest der Saison leihweise beim EHC Kloten in der Swiss League spielen. Sturny war in der laufenden Saison 7 Mal in der National League zum Einsatz gekommen, ein Skorerpunkt ist ihm nicht geglückt. In den letzten 3 Saisons spielte Sturny beim EHC Visp.