Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Muss pausieren EVZ-Verteidiger Tobias Geisser. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Fussverletzung bei Geisser

Der EV Zug muss die nächsten Wochen ohne Verteidiger Tobias Geisser auskommen. Der bald 26-Jährige verletzte sich letzten Samstag beim Spiel gegen Ajoie am Fuss. Geisser verpasste in der laufenden Saison erst ein Spiel. Er verbuchte 4 Tore, 13 Assists und eine Plus-15-Bilanz. Einzig der Schwede Andreas Wingerli weist beim EVZ eine bessere Plus-Minus-Statistik aus.

Saison für Kuokkanen gelaufen

Lausanne-Stürmer Janne Kuokkanen wird den Rest der Saison verletzungsbedingt verpassen. Im Januar verletzte sich der 26-jährige Finne an der Hand und musste sich nun einer Operation unterziehen. Wie sein Klub in einem Communiqué schreibt, sei der Eingriff gut verlaufen. Kuokkanen werde in den nächsten Wochen mit der Regeneration beginnen.

National League