Legende: Vom Detroit River an die Rhône Valtteri Filppula wechselt nach Genf. imago images

NHL-Veteran Filppula schliesst sich Genf an

Transfercoup für Servette: Nach 16 Jahren in der NHL kommt Valtteri Filppula zurück nach Europa und schliesst sich für eine Saison dem Genfer National-League-Klub an. Der 37-jährige finnische Stürmer ist neben Henrik Tömmernes (SWE), Daniel Winnik (CAN) und Marc-Antoine Pouliot (CAN) der 4. Ausländer im Team von Patrick Emond. Filppula blickt auf eine eindrückliche NHL-Karriere zurück. Der Center absolvierte für Detroit, Tampa, Philadelphia und die Islanders total 1222 Partien und sammelte dabei 616 Punkte (davon 222 Tore). 2008 gewann Filppula mit Detroit den Stanley Cup, 2010 holte er mit Finnland Olympia-Bronze. Der neue Stürmer wird am Freitag in Genf erwartet.