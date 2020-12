Legende: Können am Freitag nicht gegen Bern antreten Daniel Manzato und seine Genfer Teamkollegen. Freshfocus

Genf muss vorsorglich in Quarantäne

Das Coronavirus hat ein weiteres Mal in der National League zugeschlagen. Ein Test eines Spielers von Genève-Servette fiel positiv aus, weshalb die gesamte Mannschaft vom Kantonsarzt vorsorglich in die Quarantäne geschickt wurde. Das geplante Heimspiel am Freitag, 11. Dezember, gegen den SC Bern wurde verschoben. Sämtliche Spieler und Staffmitglieder werden nun auf Covid-19 getestet, erst dann beschliesst der Kantonsarzt allfällige weitere Massnahmen.

Ein Österreicher für den EHC Biel

Der EHC Biel sichert sich bis Ende Dezember die Dienste des österreichischen Internationalen Konstantin Komarek. Der 28-jährige Center steht an sich beim KHL-Team Dinamo Riga unter Vertrag. Für die Letten kam er in dieser Saison allerdings nur in 15 von 33 Spielen zum Einsatz. Dabei realisierte Komarek 6 Skorerpunkte. Den Bielern stehen in diesem Monat 2 Ausländer teilweise nicht zur Verfügung. Der Schwede David Ullström ist seit einigen Wochen verletzt, der Finne Petteri Lindbohm weilt nächste Woche mit dem Nationalteam beim Challenge One Cup in Moskau.