Der wichtige 6:3-Sieg Sieg gegen Lugano im Kampf um einen Playoff-Platz hat für Genf seinen Preis. Kevin Romy brach sich am Samstag nach einem geblockten Schuss die Hand und muss operiert werden. Die Servettiens rechnen mit einem Ausfall ihres Stürmers von 4 bis 6 Wochen.

Zudem mussten die Romands am Sonntag auch auf Arnaud Jacquemet verzichten. Der 30-Jährige wurde am Samstag von einem Puck im Gesicht getroffen und verpasste die Partie in Davos.