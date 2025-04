Legende: Ist wieder im Business Luca Gianinazzi. Keystone/juergen staiger

Visp verpflichtet Gianinazzi und einen Goalie

Der beim HC Lugano am 13. Januar entlassene Luca Gianinazzi tritt beim EHC Visp in der Swiss League die Nachfolge von Trainer Heinz Ehlers an. Gianinazzi erhält bei den Wallisern, die in der Liga-Quali in 5 Partien gegen Ajoie verloren, einen Einjahresvertrag. Der 32-Jährige wurde in Lugano im Oktober 2022 vom Elitejunioren- zum National-League-Trainer befördert und hielt sich 27 Monate lang im Job. Unter Gianinazzi will sich Visp dauerhaft in den vorderen Bereichen der Tabelle halten. Ausserdem holte der amtierende Meister der Swiss League einen neuen Goalie: Juho Markkanen, einen 23-jährigen Finnen mit Schweizer Lizenz.

Hansson wieder in Zug

Roger Hansson (57) kehrt zum EV Zug zurück. Der Schwede unterzeichnete einen Zweijahresvertrag als Assistent von Headcoach Michael Liniger. Hansson wirkte schon von 2019 bis 2022 in Zug – als Trainer der EVZ Academy und als Head of Player Development. Schliesslich wechselte er vor 3 Jahren als Cheftrainer zur Düsseldorfer EG und ein Jahr später zurück nach Schweden zu Rögle.