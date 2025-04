Per E-Mail teilen

Legende: Nach dem Finaleinzug freute er sich noch... ...jetzt muss Andrea Glauser für seine Geste bezahlen. KEYSTONE/Til Buergy

Glauser muss eine Strafe zahlen

Andrea Glauser wurde mit einer Geldstrafe von 2500 Franken belegt. Der Lausanner Verteidiger wird bestraft, weil er sich während Spiel 7 zwischen dem LHC und Freiburg am vergangenen Samstag über die Offiziellen lustig gemacht hatte. Nach Samuel Walsers Rencontre mit Kevin Pasche am Ende des zweiten Drittels und beim Spielstand von 3:0 für die Waadtländer war Glauser wegen Beteiligung an einer Schlägerei auf der Strafbank gelandet. Auf der Bank hatte er sich die Augen zugehalten und mit seinem Arm einen Schiedsrichter gemimt, der wahllos Strafen verteilte.

Neuer Verteidiger für Ajoie

Ajoie, das in der Liga-Qualifikation den Klassenerhalt geschafft hat, verstärkt sich auf die kommende Saison. Verteidiger Yonas Berthoud wechselt von Sierre für ein Jahr mit Option auf Verlängerung zu den Jurassiern. Der 24-Jährige hat die beste Saison seiner Karriere hinter sich und erzielte in 45 Spielen 33 Punkte.

National League