Scheidegger wechselt vom einen zum anderen Leader

Der Verteidiger Joel Scheidegger wechselt auf die Meisterschaft 2022/23 hin vom EHC Olten zu Fribourg-Gottéron. Der 26-Jährige bestreitet derzeit seine erste Saison für die Solothurner, aktuell steht er bei 25 Einsätzen und 27 Skorerpunkten beim Leader der Swiss League. Nun unterzeichnete Scheidegger eine Liga weiter oben – ebenfalls beim aktuellen Spitzenreiter – einen Vertrag über 1 Jahr.

Ambri vorerst ohne Conz

Ambri-Piotta muss in den nächsten 4 bis 6 Wochen ohne Benjamin Conz auskommen. Der Goalie verletzte sich am Samstag beim 2:3 n.V. gegen die ZSC Lions. Er wird damit auch den Spengler Cup verpassen. Detailliertere Angaben zur «Muskelverletzung» machte der Klub aus dem Tessin keine.

Wüthrich springt innerhalb der National League ein

Zugs Dario Wüthrich wird auf Leihbasis die nächsten Spiele für die SCL Tigers bestreiten. Der 22-jährige Verteidiger steht den durch zahlreiche Verletzungen geschwächten Emmentalern schon am Dienstagabend in der Auswärtspartie gegen Ambri zur Verfügung. Die temporäre Verpflichtung Wüthrichs gilt zumindest bis zur Nationalmannschaftspause in der kommenden Woche.