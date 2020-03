Legende: Geht zurück in die Romandie Jordann Bougro. Freshfocus

Bougro wechselt zu Freiburg

Der 21-jährige Jordann Bougro schliesst sich auf die nächste Saison hin Fribourg-Gottéron an. Der französische Stürmer mit Schweizer Lizenz unterschrieb einen Vertrag über 2 Jahre. Bougro wurde bei Lausanne ausgebildet und hatte für den HCL 11 Einsätze in der National League. Seit der Saison 2018/19 spielte er für die EVZ Academy in der Swiss League. In der laufenden Saison sammelte Bougro in 26 Spielen 25 Punkte (7 Tore und 18 Assists).

Servette leiht Charlin und Tanner nach La Chaux-de-Fonds aus

Der HC Genève-Servette leiht den Goalie Stéphane Charlin und den Stürmer Jesse Tanner an den HC La Chaux-de-Fonds in der Swiss League aus. Die beiden Nachwuchsspieler mit Jahrgang 2000 gewannen zweimal den Schweizer Meistertitel mit der U20 und kamen in der frühzeitig beendeten Saison zu ersten Einsätzen in der 1. Mannschaft der Genfer. Im Neuenburger Jura sollen sie nun in der nächsten Saison noch mehr Spielpraxis sammeln können.