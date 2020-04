Legende: Nach 4 Jahren in Kloten und Bern zurück in Ambri Daniele Grassi. Freshfocus

Grassi zurück zu Ambri

Daniele Grassi kehrt wie erwartet zu Ambri-Piotta zurück. Der 27-jährige Stürmer unterschreibt bei den Leventinern einen Zweijahresvertrag. Zuletzt spielte Grassi für den SC Bern, mit dem er 2019 Meister wurde. In der letzten, vor den Playoffs abgebrochenen Saison bestritt Grassi wegen Verletzungen nur 18 Partien. Der bei Ambri-Piotta ausgebildete Grassi verliess seinen Stammklub 2016 in Richtung Kloten und wechselte 2 Jahre später zu Bern. In bislang knapp 400 National-League-Spielen gelangen ihm 102 Skorerpunkte (55 Tore).