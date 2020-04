Legende: Wird er zum «Coach of the Year» gewählt? Rikard Grönborg von den ZSC Lions. Keystone

Grönborg und Wohlwend in den Top 5 Europas

Der 51-jährige Rikard Grönborg von den ZSC Lions und sein Trainer-Kollege Christian Wohlwend vom HC Davos sind von der Alliance of European Hockey Clubs für die Wahl zum «Coach of the Year» nominiert worden. Den Fünfer-Vorschlag ergänzen Tomas Berglund vom schwedischen Klub Lulea, Jussi Ahokas vom finnischen KooKoo und Tom Pokel von den Straubing Tigers aus Deutschland. Die Alliance of European Hockey Clubs (E.H.C.) ist die Interessenvertretung der europäischen Eishockey-Klubs. Sie besteht seit 4 Jahren.