Ajoie-Stürmer Hazen am Knie verletzt

Aufsteiger Ajoie muss längere Zeit ohne Top-Stürmer Jonathan Hazen auskommen. Der Kanadier verletzte sich am Dienstag bei der 2:3-Auswärtsniederlage gegen die Lakers am Knie. Hazen wird sich einer Operation an der Kniescheibe unterziehen müssen und wird danach gemäss Schätzungen seines Klubs 4 Monate ausfallen. Damit wird der 31-Jährige, der bei den Jurassiern eine der wichtigsten Teamstützen ist, erst Ende Januar/Anfang Februar wieder aufs Eis zurückkehren.

Zugs Senteler fällt erneut aus

Der Schweizer Meister Zug muss erneut mehrere Wochen ohne Sven Senteler auskommen. Der 29-jährige Center zog sich im Meisterschaftsspiel am Dienstag in Langnau eine nicht näher definierte Verletzung zu und fällt gemäss Mitteilung des Vereins sechs bis acht Wochen aus. Senteler hatte bereits vor dem 2:1-Sieg gegen die SCL Tigers zwei Partien gefehlt.