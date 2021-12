Davos verpflichtet Pospisil

Der HC Davos reagierte auf den verletzungsbedingten Ausfall des Schweden Mathias Bromé mit der Verpflichtung eines weiteren ausländischen Stürmers. Die Bündner unterzeichneten mit dem slowakischen Internationalen Kristian Pospisil einen bis Ende der laufenden Saison gültigen Vertrag. Der 25-jährige Pospisil stand zuletzt bei Lukko Rauma unter Vertrag. Mit dem Klub wurde er in der letzten Saison finnischer Meister. Bei der 1:8-Kanterniederlage an der WM gegen die Schweiz wurde Pospisil nach einem unerlaubten Körperangriff gegen Andres Ambühl mit einem Restausschluss bestraft. Bromé, mit elf Toren und 24 Assists Topskorer seines Teams, wird dem HCD aufgrund einer Oberkörperverletzung mehrere Wochen fehlen.

Bachofner verlässt Zug in Richtung Zürich

Jérôme Bachofner wechselt auf die kommende Saison hin vom EV Zug zurück zu den ZSC Lions. Der 25-jährige Flügelstürmer unterschrieb bei den Zürchern einen Vertrag über drei Jahre. Bei den Lions debütierte Bachofner am 5. Dezember 2014 gegen Fribourg-Gottéron in der höchsten Schweizer Liga. 2018 gewann er mit dem ZSC den Meistertitel, ehe er 2019 zum EVZ wechselte. Mit den Zentralschweizern holte er in diesem Jahr ebenfalls den Titel. In der laufenden Saison hat er in 28 Meisterschaftspartien neun Tore und sechs Assists erzielt.