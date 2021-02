Legende: Verlässt den HCD Simon Knak Keystone

HCD: Ein Ab- und ein Zugang in Davos

Wie schon länger geplant, verlässt Simon Knak den HC Davos und kehrt nach Nordamerika zurück. Der Stürmer schliesst sich wieder den Portland Winterhawks an und wird dort die verkürzte Saison absolvieren. Sein letztes Spiel für die Bündner dürfte der 19-Jährige am Freitag gegen Freiburg bestreiten. Gleichzeitig rüstet der HCD in der Verteidigung auf: Weil zuletzt nur 6 Abwehrspieler zur Verfügung standen, verpflichtet der Rekordmeister den Finnen Tony Sund bis zum Saisonende. Der 25-Jährige wird am Sonntag ins Landwassertal reisen.

EVZ: Hollenstein muss pausieren

Luca Hollenstein, der Goalie Nummer 2 des EV Zug hinter Leonardo Genoni, fällt aufgrund einer Unterkörperverletzung etwa 6 Wochen aus. Der 20-Jährige überzeugte in seinen 12 Einsätzen in der National League in dieser Saison mit einer Abwehrquote von 93,8 Prozent.