Legende: Muss aussetzen Michael Fora. Keystone/Marcel Bieri

Davos 3 Spiele ohne Fora

Der HC Davos muss in den nächsten Spielen auf Michael Fora verzichten. Der Verteidiger wurde für 3 Partien gesperrt und mit einer Busse von 5100 Franken belegt. Fora hatte am Dienstag in der Partie auswärts gegen die SCL Tigers (2:4) Gegenspieler Samuel Erni in der 47. Minute gegen den Kopf gecheckt.