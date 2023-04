Legende: Tritt von der National-League-Bühne ab Thomas Wellinger. Keystone/GIAN EHRENZELLER

Davoser Wellinger hängt Schlittschuhe an den Nagel

Thomas Wellinger, Verteidiger des HC Davos, beendet seine Karriere. Er bleibt dem Eishockey aber erhalten. Der frühere Internationale wird bei seinem Stammklub Juniorentrainer. Der 35-jährige Wellinger debütierte 2007 mit dem HC Davos in der Nationalliga A, verbrachte aber die meiste Zeit seiner Laufbahn in der Fremde. Während insgesamt 11 Jahren spielte er für Biel, Bern und Lugano. Auf die letzte Saison kehrte er ins Bündnerland zurück. In der obersten Schweizer Liga bestritt Wellinger fast 600 Partien. Mit der Nationalmannschaft stand er zwölfmal im Einsatz.