Ein Schwede für Lugano

Der HC Lugano verstärkt sich für die erste Saisonphase mit dem schwedischen Verteidiger Tim Heed. Der 29-Jährige unterschrieb im Tessin einen Vertrag bis zum 15. November. In den letzten vier Saisons hatte Heed in der NHL für die San José Sharks gespielt und in 108 Partien 29 Skorerpunkte gesammelt. Teilweise kam er in dieser Zeit auch für das AHL-Team San José Barracuda zum Einsatz.