Legende: Fällt verletzt aus Fabrice Herzog. Keystone/Gian Ehrenzeller

Zug in nächsten Wochen ohne Herzog

Der EV Zug muss mehrere Wochen auf Fabrice Herzog verzichten. Wie die Zentralschweizer in einer Mitteilung verlauten liessen, steht für den 30-jährigen Flügelstürmer aufgrund einer Verletzung am Oberkörper eine Operation an. Herzog, der in dieser Saison in der National League bisher in 43 Partien zum Einsatz gekommen ist und dabei 13 Treffer erzielt hat, hatte aufgrund der Blessur bereits die letzte Partie vor der Nationalmannschaftspause gegen Ajoie verpasst.

