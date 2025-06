Legende: Herber Verlust Juho Lammikko spielte seit 2022 für die ZSC Lions. key/Til Bürgy

Lammikko zu New Jersey – Rohrer versucht sich

Juho Lammikko zieht es nach drei Jahren bei den ZSC Lions (147 Skorerpunkte in 195 Spielen) zurück in die NHL. Der 29-jährige finnische Stürmer nutzte eine Ausstiegsklausel und unterschrieb bei den New Jersey Devils einen Einjahresvertrag. Dort wird er Teamkollege der Schweizer Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler. Auch Vinzenz Rohrer wagt den Sprung von den ZSC Lions nach Nordamerika. Der österreichische Stürmer wird versuchen, sich im Vorbereitungscamp der Montreal Canadiens für die NHL aufzudrängen. Klappt dies nicht, wird der 20-Jährige zu den ZSC Lions zurückkehren und die Saison in Zürich bestreiten.

Zwei Neue für Kloten

Der EHC Kloten hat den kanadischen Center Brandon Gignac (zwei Jahre) und den tschechischen Verteidiger Lukas Klok (ein Jahr) verpflichtet. Der 27-jährige Gignac spielte zuletzt in der AHL bei Laval Rocket, dem Farmteam der Montreal Canadiens. Der 30-jährige Klok war letzte Saison beim SC Bern engagiert.

National League