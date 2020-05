Legende: Kann aktuell nicht dem Puck nachjagen Patrick Incir. Freshfocus

Lange Absenz für Ambris Incir

Bei einem allfälligen Saisonstart in der National League muss Ambri auf Patrick Incir verzichten. Der 25-jährige Stürmer wurde vor wenigen Tagen am linken Knöchel operiert und fällt 5 bis 6 Monate aus. Incir hatte bereits in der vergangenen Meisterschaft mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Die Saison 2020/21 soll im September starten.

Neuer Assistent für ZSC-Coach Grönborg

Die ZSC Lions haben einen neuen Assistenztrainer. Ab der neuen Saison wird Tommy Samuelsson (60) anstelle von Fredrik Stillman Headcoach Rikard Grönborg zur Seite stehen. Als zweiter Assistenztrainer fungiert im Schweden-Trio weiterhin Johan Andersson. «Tommy hat eine neue Herausforderung im Ausland gesucht. Deshalb wurde seine Verpflichtung möglich», sagt Sportchef Sven Leuenberger über das langjährige Färjestad-Urgestein.