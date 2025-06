Legende: Pikanter Transfer Michael Joly hat nach seinem Abgang in Lugano beim Erzrivalen Ambri Unterschlupf gefunden. Freshfocus/Marusca Rezzonico

Joly wechselt von Lugano zu Ambri

Michael Joly wird auch in der kommenden Saison in der National League auf Torejagd gehen. Nach zwei Jahren in Lugano wechselt der 30-jährige Kanadier ausgerechnet zum Kantonsrivalen Ambri-Piotta. Im Sopraceneri unterschrieb der Stürmer einen Einjahresvertrag. In den beiden Spielzeiten für Lugano gelangen Joly in insgesamt 97 Partien 35 Treffer und 49 Assists.

Verstärkung für den EVZ

Der EV Zug holt Verstärkung aus Tschechien beziehungsweise aus dem Waadtland. Die Innerschweizer melden die Verpflichtung von Verteidiger David Sklenicka für die kommende Saison. Der 28-Jährige wechselt innerhalb der National League den Arbeitgeber. Die vergangene Saison hat er für Lausanne gespielt. Zuvor ist er unter anderem in der KHL und in der schwedischen Liga tätig gewesen. Mit Tschechiens Nationalteam hat Sklenicka an vier Weltmeisterschaften und an den Olympischen Spielen vor drei Jahren in Peking teilgenommen.

