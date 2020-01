Legende: Verlässt Lausanne Der Schwede Jonas Junland. Freshfocus

Junland und Lausanne gehen getrennte Wege

Jonas Junland verlässt den Lausanne HC per sofort. Der schwedische Verteidiger und die Waadtländer einigten sich auf eine Vertragsauflösung, wie der Klub in einer Mitteilung schreibt. Gründe nannte der Tabellen-Fünfte keine. Der 32-jährige Junland hatte auf die Saison 2016/17 hin zu Lausanne gewechselt. In dieser Saison kam er in 28 Spielen auf 13 Skorerpunkte.