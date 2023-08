Knight wechselt nach Bern

Der SC Bern hat mit dem kanadischen Center Corban Knight einen siebten Ausländer für die kommende Saison verpflichtet. Der 32-Jährige, der es in der NHL in vier Saisons auf 52 Einsätze gebracht hat, ist in den letzten drei Jahren für Awangard Omsk in der KHL aufgelaufen. 2021 gewann Knight mit dem Klub aus Sibirien den «Gagarin Cup», die Siegertrophäe der KHL-Meisterschaft, im Jahr darauf wurde er zum besten Ausländer der Liga gewählt. Seine persönliche Bilanz mit 196 Skorerpunkten in 278 KHL-Spielen ist ansehnlich. Anfang August löste Knight den Vertrag mit Omsk aus persönlichen Gründen auf. Beim SCB verpflichtete er sich für eine Saison.

Ambri einige Wochen ohne Zwerger

Ambri-Piotta wird zum Saisonauftakt ohne Dominic Zwerger auskommen müssen. Der österreichische Flügelstürmer zog sich am vergangenen Samstag in einem Testspiel eine Verletzung des linken Schultergelenks zu. Zwerger, der nicht operiert werden muss, fehlt den Tessinern rund sechs bis acht Wochen.