Legende: Mike Sgarbossa War in Übersee zuletzt nicht mehr erste Wahl, will nun aber dem HC Lugano helfen. imago images/Cal Sport

NHL-Spieler Sgarbossa wechselt ins Tessin

Der HC Lugano verstärkt das Kader seines National-League-Teams mit dem Kanadier Mike Sgarbossa. Der 32-jährige Center hat sich für zwei Saisons verpflichtet. Sgarbossa wechselt aus der Organisation der Washington Capitals ins Tessin. Für die Franchise aus der Hauptstadt, die Colorado Avalanche, Anaheim Ducks und Florida Panthers hat er insgesamt 97 Partien in der NHL absolviert. Mehrheitlich hat er in den letzten Jahren aber in der AHL bei den Hershey Bears gespielt, dem Farmteam der Capitals.