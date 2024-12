Legende: Auf dem Papier ein Berner, in der Praxis vorerst aber im Norden Ronalds Kenins, hier noch im Lausanne-Trikot, soll später im Januar nochmals eine Chance beim SCB erhalten. freshfcous/Pascal Muller

Bern geht mit Kenins in die Verlängerung – und parkiert ihn zunächst

Der SC Bern vermeldete an Weihnachten die Verlängerung des Tryout-Abkommens mit Ronalds Kenins. Ursprünglich war abgemacht, dass der Lette bis zum 22. Dezember in der Hauptstadt bleibt, nun wurde sein befristeter Kontrakt bis zum 20. Januar erstreckt. Allerdings startet der 33-jährige Stürmer mit einem Leihgeschäft in seinen zusätzlichen Monat bei den «Mutzen». So soll er über den Jahreswechsel in Finnland bei Hämeenlinnan Pallokerho Spielminuten sammeln. Kenins kam Mitte November von Lausanne zum SCB. Er spielte in dieser Saison verletzungsbedingt aber erst für Sierre in der Swiss League.

