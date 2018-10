Der Einzelrichter hat den Lausanner Ronald Kenins für seinen Check am Schiedsrichter nicht gesperrt. In einem ordentlichen Verfahren wurde untersucht, ob der lettische Stürmer beim Zusammenprall regelwidrig zu Werke gegangen war. Dies sei laut dem Einzelrichter nicht der Fall gewesen. Der ehemalige Schiedsrichter-Boss Reto Bertolotti meinte gegenüber Le Matin vor der Untersuchung: «Meiner Meinung nach müsste er gesperrt werden.»

Der HC Fribourg-Gottéron muss 2 bis 3 Wochen auf Andrew Miller verzichten. Wiedie Saanestädter am Montag bestätigten, zog sich der amerikanische Stürmer am Freitag bei der 1:2-Heimniederlage gegen die ZSC Lions eine Verletzung im Unterkörper zu. In den ersten 7 Spielen erzielte der Neuzuzug aus der AHL 2 Tore und steuerte 3 Assists bei. Einen Ersatz will Freiburg nicht verpflichten.