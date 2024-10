Kloten parkiert Marchon vorerst in der Swiss League

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Zieht temporär nach Olten aus Joel Marchon. KEYSTONE/Patrick B. Kraemer

Marchon soll beim EHC Olten zu Spielpraxis kommen

Joel Marchon hat auf Leihbasis von Kloten zu Olten in die Swiss League gewechselt. Die Vereinbarung gilt bis zum Ende der Meisterschaft 2024/25. Im Bedarfsfall können die Zürcher den 21-jährigen Schweizer Stürmer aber jederzeit zurückbeordern. Marchon bestritt in seiner 2. Saison für die Flughafenstädter erst 9 Einsätze in der National League und erzielte Ende September gegen Gottéron sein bislang einziges Tor.

11:15 Video Aus dem «Sportflash»-Archiv: Zusammenfassung SCB vs. Kloten Aus Sportflash vom 25.10.2024. abspielen. Laufzeit 11 Minuten 15 Sekunden.