Legende: Eigengewächs Luca Deussen soll in der kommenden Saison Klotens Abwehr verstärken. FRESHFOCUS/MARC SCHUMACHER

Kloten holt zwei Verteidiger

Der EHC Kloten verpflichtet für die kommende Saison mit Matthew Kellenberger (24) und Luca Deussen (19) zwei Verteidiger. Der kanadisch-schweizerische Doppelbürger Kellenberger wechselt aus der nordamerikanischen College League NCAA zu den Flughafenstädtern. Deussen stösst aus der eigenen Nachwuchsabteilung zur 1. Mannschaft. Er kam im letzten Winter vornehmlich für den EHC Winterthur in der Swiss League zum Einsatz, absolvierte aber auch sechs Partien für Kloten in der National League.

02:43 Video Archiv: Deussen und die U20-Nati gehen gegen Tschechien unter Aus Sport-Clip vom 02.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 43 Sekunden.

Goalie und Stürmer für Ambri

Auch Ambri-Piotta verstärkt sein Kader auf die kommende Saison. Torhüter Davide Fadani (22) und Stürmer Yannick Brüschweiler (23) unterschrieben für 2 Jahre. Der gebürtige Italiener Fadani durchlief die Junioren-Abteilungen des HC Lugano und absolvierte für den Verein in der höchsten Schweizer Liga 7 Spiele. Zuletzt stand er mit den Ticino Rockets in der Swiss League im Einsatz. Brüschweiler, der in der Saison 2018/2019 mit den ZSC Lions in der National League debütiert hat, wechselt von den Rapperswil-Jona Lakers ins Tessin.