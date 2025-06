Legende: Von Bern zu Kloten Lukas Klok. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Zwei neue für Kloten

Der EHC Kloten bastelt an der Mannschaft für die kommende Saison in der National League. Mit Brandon Gignac und Lukas Klok stossen zwei neue Importspieler zu den Zürchern. Gignac stand zuletzt in der AHL bei Laval Rocket, dem Farmteam der Montreal Canadiens, unter Vertrag. In Kloten erhält der 27-jährige kanadische Center einen Kontrakt über zwei Saisons. Lukas Klok wiederum kennt die National League bestens. Letzte Saison spielte der tschechische Verteidiger beim SC Bern. Der 30-Jährige hat sich beim letztjährigen Playoff-Viertelfinalisten für eine Spielzeit verpflichtet.

National League