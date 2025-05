Per E-Mail teilen

Legende: Per sofort nicht mehr beim SC Bern Patrik Bärtschi (hier in einer älteren Aufnahme). Freshfocus/Marc Schumacher (Archivbild)

Berns General Manager muss gehen

Der SC Bern und Sportchef Patrik Bärtschi gehen per sofort getrennte Wege. Wie der Klub vermeldete, führten unterschiedliche Auffassungen zur Auflösung der Zusammenarbeit. Interimistisch übernimmt Martin Plüss die sportliche Verantwortung für die Mannschaft, die in der abgelaufenen Saison im Playoff-Viertelfinal an Fribourg-Gottéron gescheitert ist. Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge sei im Gang. Bärtschi hatte die Aufgabe nur gut ein Jahr inne. Er folgte im Mai 2024 auf Andrew Ebbett – beide sind ehemalige Spieler des SCB.

National League