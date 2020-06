Legende: Trat vor kurzem in den Ruhestand Daniel Koch. Keystone

SCB holt Koch an Bord

Der SC Bern hat den 65-jährigen Daniel Koch als Experten engagiert. Dies teilt CEO Marc Lüthi auf der Klub-Website mit. Man habe den ehemaligen Delegierten des BAG für Covid-19 verpflichtet, um «ein Schutzkonzept mit grösstmöglicher Chance auf Bewilligung erarbeiten zu können», begründet Lüthi. Im Moment sehe es danach aus, dass Sitzplätze ab September wieder zugelassen werden. Ob dies auch für Stehplätze gelte, wisse man gemäss Lüthi nicht.

Wingels erklärt Rücktritt

Der amerikanische Stürmer Tommy Wingels (32) gab wenige Tage nach seiner Vertragsauflösung bei Genf-Servette seinen Rücktritt bekannt. Der Stürmer hatte in seiner zweiten Saison für die Genfer in 44 Qualifikationsspielen 16 Tore und 23 Assists erzielt.

Gaëtan Jobin kehrt zu Fribourg zurück

Nach einem Jahr in Nordamerika kehrt Gaëtan Jobin zum HC Fribourg-Gottéron zurück. Der knapp 19-jährige Flügel unterschrieb bei den Freiburgern für eine Saison. Jobin hatte Gottéron im letzten Sommer in Richtung Charlottetown Islanders verlassen, um in der wichtigsten kanadischen Junioren Liga, der Québec Major Junior Hockey League, zu spielen.